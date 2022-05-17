Беннет: Я призываю Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа

Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.
Об этом сообщает 7 канал.
«Поймите, непринятие закона не свергает правительство, а лишь наказывает освобожденных бойцов, которым придется заплатить десятки тысяч шекелей, которых у них нет», — сообщил Беннет.
«Всего несколько дней назад оппозиция действительно проявила ответственность и поддержала передачу госпомощи бизнесу, который экономически пострадал от волны Омикрон. Вы разрешили бизнесу помочь, а солдатам ЦАХАЛа — нет?», — добавил премьер-министр.
Курсор ранее передавал, что РААМ заявил об успехах в переговорах с правительством. Партия РААМ сообщила о своем первом ощутимом достижении на переговорах, которые она провела с заместителем премьер-министра Яиром Лапидом о возвращении партии в коалицию.
Мы писали ранее, что РААМ вряд ли покинет коалицию. Ожидается, что «РААМ» не выйдет из коалиции, но в то же время не прекратит «замораживание» поддержки правительства, сообщают СМИ, поскольку консультативный орган исламистской фракции собирается обсудить свое будущее в коалиции.