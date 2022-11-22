Технологические компании Израиля уволили уже 6500 сотрудников: кто попадает под сокращения

В течение текущего года 6500 работников технологических компаний Израиля потеряли работу. В первую очередь увольнение коснулось молодых специалистов, а также сотрудников отдела кадров, маркетинга и продаж.

Об этом сообщает Themedialine.

Гендиректор компании Ethosia Эяль Соломон рассказывает, что во время первой волны увольнений без работы первыми остались менеджеры по персоналу и рекрутингу. Если в апреле 2022 года количество вакансий составляло 550 мест, то в ноябре оно упало до 70. Вакансии в сфере управления персоналом также снизились с 350 до 90. Впрочем, упала и заработная плата.

Данные сайта Lastartup, который занимается отслеживанием увольнений в технологической отрасли, показывают, что с начала года было уволено 6500 израильских сотрудников. И рекордное количество увольнений припало на июль — 1628. А в ноябре оно может преодолеть отметку в 1000.

Другой сайт, отслеживающие аналогичные показатели, предоставил данные о том, что в ноябре было уволено 42 тысячи человек по всему миру, а это рекорд за все время. Веб-сайт TrueUp сообщил о почти 52 тысячах человек, потерявших место работы. В обоих случаях это в два-три раза больше, чем в июле.

Тенденция израильских компаний увольнять сотрудников в большей степени в сфере маркетинга, продаж, поддержки или операционной деятельности отражается в их выборе увольнять в основном в зарубежных офисах. На самом деле сотрудники израильских компаний за границей, обычно в США и Европе, больше пострадали от волны увольнений, чем в Израиле. За границей было уволено около 60 процентов рабочих, а в Израиле — 40 процентов.

При этом, увольнения почти не коснулись опытных и старших разработчиков программного или аппаратного обеспечения, которые составляют основу израильских технологий.

«Курсор» писал ранее, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов.