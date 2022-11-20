В Израиле существенно падает спрос на инженеров и программистов

Израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов, а такая тенденция может указывать на спад деловой активности.

Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.

Согласно данным, в марте-мае 2022 года среднее количество вакансий программистов и инженеров достигало 19 тысяч, а в августе-октябре резко сократилось почти на треть — до 13 тысяч мест, при чем спрос на программистов снизился еще больше. Сфера высоких технологий считается в нашей стране «экономикой первого мира», поэтому опубликованные данные должны вызвать беспокойство.

Общее число вакансий, согласно данным за прошлый месяц, также сократилось. Открыто 147 тысяч вакансий, а это 4,5 процента от всех рабочих мест в экономике. В сентябре этот показатель был на уровне 4,8 процента, а в феврале — 5 процентов.

Что касается других специальностей, то в стране также падает спрос на официантов и барменов, такие вакансии сократились на 15 процентов и это связано, в первую очередь, с завершением летнего сезона. На 9 процентов также упал спрос на кухонных работников и уборщиков.

А вот водителей автобусов и грузовиков не хватает, за полгода спрос на них вырос на 35 процентов, если в марте-мае искали 3754 водителей, то сейчас показатель вырос до 5065 вакансий. Традиционно востребованными остаются строительные рабочие.

«Курсор» писал ранее, что Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в прошлом месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.