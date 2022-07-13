Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Сотрудника американской Секретной службы, который прибыл в Израиль, выслали обратно, потому что он подрался с местной женщиной.

В Иерусалиме на рынке Махане-Иегуда произошел инцидент с участием сотрудника американской Секретной службы, прибывшего в Израиль в преддверии визита президента США Джо Байдена. Но охранник был сослан обратно из-за драки с женщиной.

Об этом сообщает издание CNN.

Известно, что американский агент, отвечающий за безопасность высокопоставленных чиновников США, находился с другими охранниками в пабе. Там он ударил посетительницу, которая, как говорится, была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала полицию и сотрудника американской Секретной службы задержали, а потом отпустили без предъявления обвинения.

Согласно другому источнику, в момент инцидента охранник не находился при исполнении служебных обязанностей и когда он выходил из заведения, то столкнулся с женщиной, а та пожаловалась, что пострадала от его действий.

Представитель Секретной службы заявил, что агент, работавший в Израиле, вследствие упомянутого инцидента был отправлен обратно в США. Он временно отстранен от работы в агентстве.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 13 июля, американский президент Джо Байден прибыл в Израиль. Во время визита в страну он хочет обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, региональную ситуацию, а также иранскую проблему.