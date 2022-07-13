Джо Байден прибыл в Тель-Авив

Американский лидер Джо Байден прибыл с визитом в Тель-Авив.

Это уже десятый для Байдена визит в Израиль и первый после его вступления на пост президента.

Ожидается, что во время визита будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, региональная ситуация, а также иранская проблема.

Первым, кто встретил Джо Байдена, был Гиль Хескель — глава церемониального отдела МИД Израиля.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.