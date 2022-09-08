Теракт на 90-м шоссе: ЦАХАЛ озвучил новые детали

Благодаря слаженным операциям, что проводились бойцами ЦАХАЛ, сегодня ночью были задержаны четверо подозреваемых в помощи террористам, двое из них палестинцы и двое — арабы с израильским гражданством. Их удалось задержать в Брукине и в Дженине. Их родных тоже собираются допросить.

Об этом пишут «Новости Израиля».

При задержании подозреваемых в Дженине произошли столкновения с местными жителями, в бойцов полетела самодельная взрывчатка, завязалась перестрелка. Один из военнослужащих получил осколочное ранение и был доставлен в больницу «а-Эмек» в Афуле. Врачи оценивают его состояние, как легкое.

Третий член группы террористов, который участвовал в нападении на автобус вместе с новобранцами бригады «Кфир», в ходе которого были ранены 6 солдат и гражданский водитель автобуса, до сих пор разыскивается. Извесно, что это 50-летний житель палестинской деревни Джифталик Маэр эль-Саид, приходящийся отцом и дядей двум арестованным на месте теракта террористам.

Эль-Саид участвовал в нападении вместе с двумя своими родственниками, приехав на автомобиле с израильскими номерными знаками, который зарегистрирован на имя его жены, гражданки Израиля. Сегодня ночью жена Эль-Саида также была взята под стражу.

Ранее «Курсор» писал о том, что солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по задержанию третьего террориста, участвовавшего в утреннем нападении на автобус в долине реки Иордан.