Третий террорист не пойман: ЦАХАЛ предупреждает об опасности нового теракта

Силы безопасности опасаются, что третий сбежавший террорист совершит ещё один теракт.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Один из трех террористов, обстрелявших автобус с солдатами ЦАХАЛа в Иорданской долине, имеет гражданство Израиля, он стал гражданином в рамках «воссоединения семьи» и на машине террористов были израильские номера.
Министр обороны Бени Ганц приказал доставить двух террористов в ожоговое отделение израильской больницы Тель-ха-Шомер и вылечить их (за счет израильских налогоплательщиков).
Ранее Курсор писал о подробностях теракта на 90-м шоссе: состояние солдата улучшилось. Военнослужащему, получившему серьезные ранения, оказывают необходимую помощь в больнице Рамбам в Хайфе. Полковник Меир Бидерман заявил о террористах: «Мы не успокоимся, пока не поймаем их всех».
Также мы сообщали, что палестинские СМИ назвали имена террористов, напавших на автобус в долине реки Иордан.
Также напомним, что ЦАХАЛ быстро задержал террористов и доставил их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Произошедшее уже прокомментировали премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц.
Кроме того, мы информировали, что в Беэр-Шеве дважды за день напали на работников больницы «Сорока». Сегодня, 4 сентября, сотрудники больницы «Сорока» в Беэр-Шева дважды за день стали жертвами насилия. Полиция уже задержала подозреваемых.