Теракт в Иерусалиме: появились новые подробности

В понедельник, 13 декабря, в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт, в котором арабский террорист напал на израильтянина.

Журналисты пишут, что пострадавшего ранили в спину, после чего ему оказали первую помощь и доставили его в больницу. По информации МАДА, звонок о ножевом ранении поступил на горячую линию в 15:54.

«Медики и парамедики MАДА оказывают медицинскую помощь на месте 20-летнему мужчине, находящемуся в полном сознании с ножевым ранением в состоянии легкой-средней степени тяжести», – заявила пресс-служба.

Помимо медиков на место происшествия отправились сотрудники полиции, которые начали розыск и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Недавно в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в Старом городе Иерусалима. Согласно сообщению, прохожий получил легкие ранения (по данным медицинских работников), а подозреваемый скрылся с места происшествия. Обстоятельства дела выясняются, дополнительные подробности будут сообщены позже», – сказано в официальном сообщении.

СМИ пишут, что преступником оказался 14-летний житель восточного Иерусалима. Арабского террориста уже арестовала полиция.



Ранее «Курсор» сообщал, что ухудшилось состояние здоровья 42-летнего Авраама Палая, который 10 февраля в результате автомобильного теракта в Иерусалиме потерял двоих детей.

Известно, что Авраам получил тяжелые ранения во время происшествия и его госпитализировали сначала в больницу «Хадасса Хар ха-Цофим», а после в «Хадасса Эйн-Керем». Его дети, 6-летний Яаков и 8-летний Ашер, погибли. Старший брат погибших мальчиков, 10-летний Мойше, получил легкие травмы и покинул больницу на следующий день после теракта. Супруга Авраама Плая находится на пятом месяце беременности.