Ухудшилось состояние отца, потерявшего двух детей в результате теракта в Иерусалиме

Его жена находится сейчас на пятом месяце беременности.

Ухудшилось состояние здоровья 42-летнего Авраама Палая, который в прошлую пятницу, 10 февраля, в результате автомобильного теракта в Иерусалиме, потерял двоих детей.

Об этом стало известно в понедельник, 13 февраля.

Авраам получил тяжелые ранения во время происшествия и был госпитализирован сначала в больницу «Хадасса Хар ха-Цофим», а затем в «Хадасса Эйн-Керем». Его дети — 6-летний Яаков и 8-летний Ашер скончались. Старший брат погибших мальчиков, десятилетний Мойше, был легко травмирован и выписан из больницы на следующий день после теракта.

Жена Авраама Плая находится на пятом месяце беременности.

«Курсор» писал ранее, что 10 февраля 20-летний Хусейн Караке на автомобиле въехал в толпу на автобусной остановке. Изначально получили ранения 8 человек, но трое из них умерли в больнице. Среди умерших — двое детей. Террориста полицейские ликвидировали во время задержания. В этот же день были задержаны его родственники.

Еще мы писали, что 12 февраля в районе Ат-Тур военные и полицейские опечатали квартиру Хусейна Караке, который совершил автомобильный теракт в Рамоте, убив троих израильтян.

Напомним, в ХАМАСе отреагировали на теракт в Иерусалиме. Там назвали теракт «героической операцией», которая якобы является «естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа».

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