Теракт в Иудее и Самарии: появились новые подробности и видео

Сегодня в Хаваре в Иудее и Самарии два еврея скончались в результате огнестрельного теракта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Известно, что 26 февраля к северу от деревни Хавара в районе Эйнбуса, недалеко от Шхема, обстрелян израильский автомобиль. Два еврея, будучи доставлены в больницу в тяжелом состоянии, позже скончались.

Утверждается, что террорист врезался в израильский автомобиль, вышел из машины с М16 наперевес и расстрелял своих жертв. Свидетели говорят, что он добивал их с близкого расстояния. Преступник скрылся с места происшествия пешком.

В скором времени ожидается реакция министра обороны Йоава Галанта, но уже своим заявлением поделилась пресс-служба ЦАХАЛа.

«Террорист подъехал на машине к перекрестку Эйнбус и открыл огонь по проезжавшему мимо израильскому автомобилю. ЦАХАЛ блокирует дороги в этом районе и начал преследование террориста», – сказано в сообщении.

Также комментарий по этому поводу дал министр Исраэль Кац.

«В то время как в Иордании проходит саммит по предотвращению ухудшения ситуации и эскалации в этом районе, бандит открывает огонь и убивает двух израильтян, которые ехали на своей машине. Я выражаю соболезнования семьям убитых и поддерживаю действия наших силовиков, которые в настоящее время действуют на местах, чтобы арестовать убийцу», – заявил он.

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем приветствовал совершение теракта.

«Акцию в Хаваре следует рассматривать как естественный ответ на преступления Израиля, последним из которых была бойня в Шхеме. Сопротивление на Западном берегу (Иудее и Самарии – прим.ред.) только нарастает, и никакой план или саммит не смогут его остановить», – сказал террорист.

Также «Курсор» сообщал, что на севере Израиля автомобиль рухнул с обрыва.