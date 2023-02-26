На севере Израиля автомобиль рухнул с обрыва: первые подробности

В воскресенье, 26 февраля, в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет.

Об этом пишет издание Maariv.

Автомобиль съехал с дороги и рухнул с обрыва. По предварительным данным, женщина получила тяжелые травмы и находится в бессознательном состоянии. На место происшествия направили вертолет службы «Маген Давид Адом».

Информация уточняется.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 25 февраля, на развязке Ари недалеко от Нетании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала молодая женщина. Ее автомобиль перевернулся на прибрежной дороге. В результате аварии женщина получила ушибы верхней части тела.

Еще мы писали, что 25 февраля, в Хайфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Напомним, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.

Читайте также, что 18 февраля, у перекрестка Умм эль-Фахм в направление Мегидо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 40-летний мотоциклист.