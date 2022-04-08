Теракт в Тель-Авиве: полиция ликвидировала террориста

Вчера вечером, 7 апреля, в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф неизвестный открыл огонь по мирным гражданам.

В Яффо силы безопасности ликвидировали террориста, устроившего стрельбу в центре Тель-Авива, сообщает военный корреспондент 13 канала.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что террорист был идентифицирован как палестинец, проживавший в северной части Иудеи и Самарии.

Сообщение о ликвидации террориста появилось после ночи массовых обысков, в ходе которых солдаты ходили от двери к двери в поисках боевика, убившего 2 и ранившего 10 человек в Тель-Авива. После нападения террорист скрылся с места происшествия и в течение многих часов скрываться в Яффо.

Террорист был убит в перестрелке с офицерами контртеррористического подразделения полиции ЯМАМ и службы внутренней безопасности ШАБАК.

Initial reports say the shooter was killed in Jaffa. pic.twitter.com/onn4izwOy7 — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 8, 2022

По данным ШАБАК, мужчина, который спровоцировал массовую многочасовую охоту, убив двоих и ранив более 10 человек в баре Тель-Авива, скрывался возле мечети в Яффо. Жертв среди израильтян во время перестрелки нет.

Позже в СМИ появилось информация, что террорист, совершивший теракт в Тель-Авиве и позже убитый в перестрелке с израильскими войсками, — это Раад Хайтам, 29 лет, из района Дженин в Иудеи и Самарии.

Отмечается, что в результате стрельбы Хайтам убил двух человек и ранил 13 человек в Тель-Авиве.

«Курсор» писал ранее, что теракт в Тель-Авиве: появились новые подробности. Вчера в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф неизвестный открыл огонь по мирным гражданам.

Кроме этого, в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта. Впоследствии терактов в Тель-Авиве было ранено 9 человек, четверо из которых в крайне тяжелом состоянии.

Также Курсор писал, что в сети появились видео штурма здания, где находится террорист.