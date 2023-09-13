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Террористы из Газы ликвидировали сами себя, пытаясь заложить взрывчатку у границы с Израилем

20:00, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
взрыв умной бомбы скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Стало известно количество погибших и раненых арабов.

Арабские террористы взорвали взрывчатку у границы с Израилем, в результате чего сами погибли. Жертвами собственного теракта стали трое боевиков, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает "Голос Израиля".

Как отмечено в сообщении, террористы из сектора Газы пытались заложить мощную взрывчатку рядом с забором безопасности.

"В результате что-то пошло не так и взрывчатка, которую они держали, взорвалась. 3 террористов самоликвидировались, 5 ранены. Мгновенная карма", - говорится в сообщении.

До этого ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды огромной партии взрывчатки из сектора Газа. Опасное вещество злоумышленники пытались провезти через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, но сотрудники службы безопасности министерства обороны это предотвратили.

Ранее Израиль предупредил ХАМАС о последствиях запуска ракет из сектора Газа во время еврейских праздников. Наши силовики напомнили о возможных последствиях подобных действий. Соответствующее послание было передано ХАМАСу, фактическому правителю сектора Газа, через посредников.

Так, Израиль призвал ХАМАС не предпринимать никаких попыток совершить террористические атаки или запустить ракеты. В противном случае наша страна ответит противнику с максимальной мощью, возможно, даже будет проведена ответная военная операция.

Еще мы сообщали, что Израиль принял решение относительно ввоза товаров из сектора Газы.

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