«Террористы пытались поджечь автобус»: подробности от очевидцев трагедии в долине реки Иордан

Нападение на 90-м шоссе произошло около 12:30. Террористы уцепились за автобус с солдатами бригады «Кафир», открыли по нему огонь из стрелкового оружия и даже пытались поджечь его коктейлями Молотова.

Кроме водителя автобуса, находящегося в тяжелом состоянии, и военнослужащего, состояние которого оценивается как средней тяжести, еще пятеро военнослужащих получили легкие осколочные ранения.

Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что автомобиль террористов загорелся от коктейля Молотова, двое из них вскоре были задержаны силовиками. В то же время ведутся поиски третьего террориста. В их машине были обнаружены два пистолета.

«Я увидел, что один из террористов, вероятно, держал в руках коктейль Молотова, и в этот момент я услышал грохот. Сразу после этого я услышал выстрелы. Я убежал и поехал так быстро, как только мог. Террористы действительно пытались поджечь автобус», — рассказал изданию очевидец после обстрела автобуса в долине реки Иордан.

Как сообщал Курсор, сегодня, 4 сентября, в результате обстрела автобуса в долине реки Иордан произошел обстрел автобуса. Один солдат серьезно пострадал, еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения.

По информации ЦАХАЛа и полицейских, поблизости задержали двух вооруженных палестинских боевиков и доставили их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Когда террористы покидали место происшествия, то их машины загорелась, благодаря чему ЦАХАЛ их быстро задержал.

Это событие уже премьер-министр Яир Лапид. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и воздал должное израильским службам быстрого реагирования и военнослужащим за оказание помощи раненым и быстрое отслеживание подозреваемых. Также он заявил, что «мы продолжим добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль».

Кроме этого, за профессиональный арест подозреваемых израильские войска похвалил министр обороны Бени Ганц, а также, разумеется, пожелал скорейшего выздоровления раненым.