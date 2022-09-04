Теракт на 90-м шоссе: опубликованы фото и видео

Силы безопасности и медицинский персонал прибыли на место происшествия, где, как сообщается, был обстрелян автобус.

Сегодня, 4 сентября, проезжающий мимо автомобиль обстрелял маршрутный автобус на шоссе 90 возле Хамры в долине реки Иордан.

По данным «Маген Давид Адом», в результате нападения пятеро получили ранения, в том числе водитель автобуса.

Силы безопасности обнаружили двоих подозреваемых рядом с местом происшествия. У них было оружие. В настоящее время они задержаны.

Медики и фельдшеры МАДА оказывают на месте медицинскую помощь 2 раненым в состоянии средней степени тяжести с огнестрельными ранениями и 3 легкораненым от осколков стекла.

תיעוד מזירת הפיגוע בבקעת הירדן pic.twitter.com/hSDBp71Iiv — וואלה! (@WallaNews) September 4, 2022

ח"כ בצלאל סמוטריץ' על פיגוע הירי בבקעה: "מי שחי ביהודה ושומרון לא מופתע מכמות הפיגועים שהיו בשנה האחרונה. הממשלה הנוכחית נתנה רוח גבית לאחר שנשענה על תומכי טרור"

צילום: ארגון נהגי האוטובוסים, צילום מסך מהסרטון@bezalelsm @Litalsun #משדר_מיוחד pic.twitter.com/mqlXPPFWGS — עכשיו 14 (@Now14Israel) September 4, 2022

Weapons used by the gunmen. pic.twitter.com/EHfUeWrgFg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 4, 2022

פיגוע הירי בבקעה | מסוק לפינוי הפצועים הגיע לזירה • עד ראייה: "הטנדר נסע מאחורי האוטובוס, עקף אותו וביצע ירי. האוטובוס נעצר ואז הטנדר שפך דלק וניסה לשרוף את האוטובוס. תפסו שני מחבלים סמוך לטנדר השרוף. כנראה בקבוק תבערה התלקח להם ברכב"@ItayBlumental @hadasgrinberg

(צילום: מד"א) pic.twitter.com/5r3xG2QRgG — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

Когда террористы покидали место происшествия, их авто загорелось. Именно благодаря этому ЦАХАЛу удалось бысто их задержать. Момент попал на видео:

Video of the burning car said to belong to the Palestinian gunmen. pic.twitter.com/L4mqEjJw25 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 4, 2022

תיעוד מעצר המחבלים pic.twitter.com/gAhvVGRC8W — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 4, 2022

Ранее Курсор писал, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.