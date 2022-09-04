Теракт на 90-м шоссе: опубликованы фото и видео

13:18, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Силы безопасности и медицинский персонал прибыли на место происшествия, где, как сообщается, был обстрелян автобус.

Сегодня, 4 сентября, проезжающий мимо автомобиль обстрелял маршрутный автобус на шоссе 90 возле Хамры в долине реки Иордан.

По данным «Маген Давид Адом», в результате нападения пятеро получили ранения, в том числе водитель автобуса.

Силы безопасности обнаружили двоих подозреваемых рядом с местом происшествия. У них было оружие. В настоящее время они задержаны.

Медики и фельдшеры МАДА оказывают на месте медицинскую помощь 2 раненым в состоянии средней степени тяжести с огнестрельными ранениями и 3 легкораненым от осколков стекла.

Когда террористы покидали место происшествия, их авто загорелось. Именно благодаря этому ЦАХАЛу удалось бысто их задержать. Момент попал на видео:

Ранее Курсор писал, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в субботу, 3 сентября, в порту Тель-Авива произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Ей потребовалась операция.

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Автор материала:
Ирен Давид
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