Теракт на 90-м шоссе: опубликованы фото и видео

Сегодня, 4 сентября, проезжающий мимо автомобиль обстрелял маршрутный автобус на шоссе 90 возле Хамры в долине реки Иордан.
По данным «Маген Давид Адом», в результате нападения пятеро получили ранения, в том числе водитель автобуса.
Силы безопасности обнаружили двоих подозреваемых рядом с местом происшествия. У них было оружие. В настоящее время они задержаны.
Медики и фельдшеры МАДА оказывают на месте медицинскую помощь 2 раненым в состоянии средней степени тяжести с огнестрельными ранениями и 3 легкораненым от осколков стекла.
Когда террористы покидали место происшествия, их авто загорелось. Именно благодаря этому ЦАХАЛу удалось бысто их задержать. Момент попал на видео:
Ранее Курсор писал, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.
Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.