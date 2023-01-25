Tesla расширяет свою деятельность в Израиле: что ожидает покупателей

В этом году в страну поставят еще 3-4 тысячи автомобилей бренда.

Американская компания, производитель электромобилей Tesla решил расширить свою деятельность в нашей стране и открывает в Нетании новый выставочный зал, а также центр обслуживания.

Об этом пишет Globes.

Помещение находится на севере города, недалеко от центра продаж и обслуживания конкурирующего китайского бренда электромобилей Geely Geometry. Первоначально недвижимость была выставлена ​​на продажу за 47 миллионов шекелей, но, насколько известно, Tesla подписала на нее долгосрочный договор аренды.

В новом центре будет первый постоянный выставочный зал Tesla в Израиле, а также кузовной и покрасочный цех, который заменит существующий небольшой гараж Tesla рядом с нынешней штаб-квартирой компании в Кирьят-Ата. До сих пор Tesla продавала свои автомобили в Израиле онлайн и в торговых центрах.

Выставочный зал, который должен быть открыт в августе 2023 года, будет построен в формате демонстрационных залов компании по всему миру, известных как Tesla Stores. Там будут проходить демонстрации новых электромобилей бренда, а также покупателям предложат услугу trade-in (услуга по приему старого автомобиля в счёт покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар) и запас автомобилей для немедленной продажи.

Отметим, что автомобили Tesla пользуются в Израиле большой популярностью, в текущем году компания планирует поставить еще 3-4 тысячи машин.

«Курсор» писал ранее, что американский производитель Tesla начал снижать цены на свои электромобили, при чем не только в Израиле, но и других странах. С чем это связано представители компании не сообщили.