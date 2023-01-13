Компания Tesla снизила цены на электромобили в Израиле

Американский производитель Tesla начал снижать цены на свои электромобили, при чем не только в Израиле, но и других странах. С чем это связано представители компании не сообщили.

После обновления прейскуранта стало понятно, что стоимость машин упала на десятки тысяч шекелей. Базовая комплекция Tesla 3 продается сейчас за 205,5 тысяч шекелей (подешевела на 50 тысяч с учетом налогов). А более продвинутые комплектации электромобиля для покупателей с учетом налогов снизили на 80 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины. В прайс-листах учтен налог (с 10 до 20 процентов) и плагин гибридных автомобилей (с 40 до 55 процентов), а также ужесточение критериев скидок по «зеленому налогу».

Еще мы писали, что в 2022 году на рынке поддержанных автомобилей в Израиле наблюдался спад. Всего было продано 1.107.019 автомобилей, что на 7 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что самой продаваемой машиной в нашей стране с начала года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки, хотя этот показатель ниже, по сравнению с 2021 годом.