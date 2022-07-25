Точность 80%: израильские ученые нашли новый метод прогнозирования землетрясений

Израильские ученые из Университета Ариэля открыли новый метод прогнозирования землетрясений на 48 часов вперед с точностью 80%.

Исследовательская группа Ариэльского университета и Восточного отделения Центра исследований и разработок обнаружила метод, с помощью которого можно прогнозировать землетрясения.

Об этом сообщает издание Jpost.

Израильские ученые открыли относительно надежный метод прогнозирования землетрясений на 48 часов вперед с точностью 80%.

Эксперты изучали изменения в ионосфере Земли, части атмосферы, встречающейся с космическим вакуумом и смогли оценить потенциальных предвестников нескольких крупных землетрясений, произошедших за последние 20 лет.

Исследователи определили сильные землетрясения как те, которые превышают Mw 6 по шкале моментной магнитуды, измеряющей магнитуду землетрясения на основе его сейсмического движения.

Метод, разработанный командой, позволил им реализовать метод машины опорных векторов машинного обучения (SVM), примененный к данным GPS-карты общего содержания электронов в ионосфере для расчета плотности ее электронного заряда.

С помощью этой техники им удалось обнаружить, что землетрясение можно предсказать с точностью до 80%.

Более того, исследователи также смогли точно спрогнозировать, когда землетрясение не произойдет в указанной области с точностью 85,7%.

«Курсор» писал ранее, что в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2, которое, по предварительным данным, унесло жизни уже пяти человек.