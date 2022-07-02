Сильное землетрясение на юге Ирана: есть жертвы

В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2, которое, по предварительным данным, унесло жизни уже пяти человек

В ночь на субботу, 2 июля, на юге Ирана произошло сильное землетрясение. В результате происшествия погибли по меньшей мере 5 человек, 12 — госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) первое землетрясение было магнитудой 6,1, а спустя два часа последовало еще два сильных подземных толчка магнитудой до 6,3. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Пять человек погибли в результате землетрясения … и на данный момент 12 госпитализированы», — заявил государственному телевидению глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хассанзаде.

По его словам, спасательные работы на данный момент продолжаются.

«Курсор» писал ранее, что 29 июня 2022 года на севере Израиля произошло слабое землетрясение. Подземные толчки ощущали в Тверии и Иорданской долине. К счастью, никто не пострадал.

Еще мы писали, что в июне 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Афганистане. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 255 человек погибли, еще сотни получили ранения.