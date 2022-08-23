Трагедия на стройке в Тират-Кармеле: по чьей вине погибли рабочие

Израильская полиция задержала троих человек, которых подозревают в причинении смерти по халатности. Расследование дела продолжается.

В Тират-Кармеле на строительной площадке несколько дней назад произошла трагедия, в результате которой погибли двое рабочих. Полиция по делу задержала троих подозреваемых.

Об этом сообщает издание News.walla.

Известно, что на стройке в результате падения с 12-го этажа грузового лифта на контейнер, погибли двое мужчин. Полиция начала выяснять обстоятельства чрезвычайного происшествия, и задержала троих человек, которые подозреваются в причинении смерти по халатности.

Первым подозреваемым является 23-летний крановщик Абдалла Хатхут, из-за которого упал грузовой лифт. Но по словам его адвоката, мужчина из своей кабины не видел лифт, его движениями должны были управлять сигнальщики. Но на строительной площадке никто не знает, кто именно направлял кран или должен был это делать.

Еще один подозреваемый — 29-летний Баха Абу-Мух из Бака аль-Гарбия. Он владеет компанией-субподрядчика, устанавливающей лифт на стройке, и непосредственным работодателем мужчин, которых раздавила упавшая конструкция. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Также полиция задержала Ави Опедисана, который является заместителем гендиректора фирмы, поставившей мачтовый подъемник. Он под домашним арестом.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства трагического инцидента. По одной из версий, крановщик во время подъема лифта задел мачтовый подъемник, в результате этого лифт рухнул на контейнеры и один из них придавил рабочих.

«Курсор» писал ранее, что обнародованы фото и имя одного из погибших на стройке в Тират-Кармеле.