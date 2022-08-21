Трагедия на стройке в Тират-Кармеле: обнародованы фото и имя одной из жертв

Двое рабочих были раздавлены сегодня контейнером, упавшим с 12-го этажа на строительной площадке в Тират-Кармеле.
Контейнер упал на вагончик, в котором размещались рабочие.
Команды МАДА эвакуировали еще четырех пострадавших в больницу Рамбам в Хайфе, трое из которых получили ранения средней степени тяжести, а один — легкие. Шесть должностных лиц на строительной площадке были задержаны для допроса
Один из погибших — Хасан Хашам. Он из Джатта. В сети показали его фото.
Падение контейнера также нанесло ущерб соседнему двору рядом с местом инцидента. Женщина в момент происшествия сидела в саду, чудом обошлось без травм.
Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.