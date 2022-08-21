Трагедия на стройке в Тират-Кармеле: обнародованы фото и имя одной из жертв

На вагончик с рабочими упал с высоты контейнер.

Двое рабочих были раздавлены сегодня контейнером, упавшим с 12-го этажа на строительной площадке в Тират-Кармеле.

Контейнер упал на вагончик, в котором размещались рабочие.

האסון באתר הבנייה | ראש עיריית טירת כרמל ל-@liat_regev: "המראות קשים, זה מעבר פעיל לבית ספר"#סדריום pic.twitter.com/u340uj40oE — כאן | רשת ב (@ReshetBet) August 21, 2022

Команды МАДА эвакуировали еще четырех пострадавших в больницу Рамбам в Хайфе, трое из которых получили ранения средней степени тяжести, а один — легкие. Шесть должностных лиц на строительной площадке были задержаны для допроса

Один из погибших — Хасан Хашам. Он из Джатта. В сети показали его фото.

אחד ההרוגים בתאונה באתר הבנייה בטירת כרמל: חסן השאם ותד, תושב ג'תhttps://t.co/SuRno2lDTP

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/Xa7Z7aNRXc — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2022

Падение контейнера также нанесло ущерб соседнему двору рядом с местом инцидента. Женщина в момент происшествия сидела в саду, чудом обошлось без травм.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.