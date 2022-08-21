Трагедия на стройке в Тират-Кармеле: обнародованы фото и имя одной из жертв

12:39, Сегодня
Новости Израиля
трагедия на стройке в тират-кармеле: обнародованы фото и имя одной из жертв 21 августа, 2022
Фото: Wisam Hashlamoun / Flash90

На вагончик с рабочими упал с высоты контейнер.

Двое рабочих были раздавлены сегодня контейнером, упавшим с 12-го этажа на строительной площадке в Тират-Кармеле.

Контейнер упал на вагончик, в котором размещались рабочие.

Команды МАДА эвакуировали еще четырех пострадавших в больницу Рамбам в Хайфе, трое из которых получили ранения средней степени тяжести, а один — легкие. Шесть должностных лиц на строительной площадке были задержаны для допроса

Один из погибших  — Хасан Хашам. Он из Джатта. В сети показали его фото.

Падение контейнера также нанесло ущерб соседнему двору рядом с местом инцидента. Женщина в момент происшествия сидела в саду, чудом обошлось без травм.

Напомним, что ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин.

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Автор материала:
Ирен Давид
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