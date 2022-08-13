Трагедия с израильтянами в Англии: всплыли новые детали ДТП

Сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.

Дочь Неги также была серьезно ранена, а ее муж и сын получили легкие ранения.

Помимо водителя, британская полиция также арестовала 58-летнего мужчину и 55-летнюю женщину по подозрению в помощи водителю скрыться с места происшествия.

Нега Села была физиком и последние три года жила в Кембридже, Англия, где работала над докторской диссертацией.

Отец Неги, Йорам, также погибший в аварии, приехал навестить дочь, и семья отправилась на отдых в прибрежную зону.

אישום נגד הנהג שדרס את הישראלים בבריטניה: "נהג תחת השפעת סמים" לידיעה המלאה — https://t.co/2gvjFZp6uu pic.twitter.com/GnhxzPBw1x — חדשות 13 (@newsisrael13) August 13, 2022

Кроме того, полиция сообщила сегодня, что водитель наехал на израильтян, находясь под воздействием алкоголя.