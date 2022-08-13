Трагедия с израильтянами в Англии: всплыли новые детали ДТП

Сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.
Дочь Неги также была серьезно ранена, а ее муж и сын получили легкие ранения.
Помимо водителя, британская полиция также арестовала 58-летнего мужчину и 55-летнюю женщину по подозрению в помощи водителю скрыться с места происшествия.
Нега Села была физиком и последние три года жила в Кембридже, Англия, где работала над докторской диссертацией.
Отец Неги, Йорам, также погибший в аварии, приехал навестить дочь, и семья отправилась на отдых в прибрежную зону.
Кроме того, полиция сообщила сегодня, что водитель наехал на израильтян, находясь под воздействием алкоголя.
Организация Zaka и министерство иностранных дел оказывают помощь раненым.
Друг Неги из Кембриджа сказал: «Нега — поистине сногсшибательная женщина. Водитель-идиот выпил и убил их. Мне трудно поверить, что ее муж сможет остаться здесь после этой катастрофы, до сих пор нам не удалось связаться с ним».
Напомним также, что прокурор предъявил обвинение 85-летнему жителю Ашкелона Борису Йоселевичу в покушении на убийство его 87-летней жены, которую он пытался задушить во сне.