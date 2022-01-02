Трагедия у горы Мерон: законопроект о компенсации жертвам стихийного бедствия увяз в спорах

Ашер сказал, что поддержит такое решение, добавив, что это займет не более двух-трех недель.

Комитет Кнессета в воскресенье отодвинул законопроект оппозиции, предлагающий компенсацию жертвам катастрофы в апреле прошлого года на горе Мерон, в результате которой 45 человек погибли и более 150 получили ранения в результате смертельного столкновения.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Министерство финансов заявило, что будет обсуждать этот вопрос только после того, как государственная комиссия по расследованию инцидента представит свои окончательные выводы. Крайнего срока для завершения результатов расследования не известно, хотя промежуточные результаты были опубликованы в ноябре, а в воскресенье комиссия провела новое обсуждение.

Комитет Кнессета по законодательству собрался для обсуждения законопроекта, представленного депутатом Объединенного иудаизма Торы Яакова Ашера о выплате компенсации семьям жертв и раненым во время многолюдного празднования Лаг ба-Омер в месте паломничества на севере Израиля.

В ходе дискуссии Саар показал, что он убеждал министра финансов Авигдора Либермана выделить средства на компенсацию в рамках решения кабинета министров. Саар настаивал на том, чтобы законопроект Ашера был отложен на три месяца, подчеркнув, что это не отклонение вопроса, это отклонение законопроекта.

Он сказал, что ему было известно об угрозе со стороны семей жертв подать иск по этому поводу, выразив надежду, что этот вопрос будет решен задолго до его подачи. Несколько законодателей коалиции поддержали позицию Саара. Ашер сказал, что поддержит такое решение, добавив, что это займет не более двух-трех недель.

Ранее Курсор сообщал, что семьи жертв трагедии на горе Мерон подают в суд на Наццентр по развитию и охране Святых мест.

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