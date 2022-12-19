Трех чиновниц подозревают в незаконной выдаче гражданам рф израильских загранпаспортов

Сегодня после ареста подозреваемых, расследование перешло в открытую фазу.

В понедельник, 19 декабря, следователи отдела по борьбе с мошенничеством полиции Тель-Авивского округа задержали троих сотрудниц Управления по делам народонаселения и миграции, по подозрению в незаконной выдаче гражданам российской федерации* постоянных израильских паспортов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Внутренняя проверка ведомства обнаружила множество отмененных очередей на выдачу биометрических паспортов в период нехватки очередей в отделениях. Сотрудники подали жалобу в полицию, а те начали тайное расследование. Оказалось, что два посредника обращались к сотрудникам различных отделений по всей стране с просьбой выдать израильские загранпаспорта выходцам из россии в обход установленной процедуры выдачи паспортов.

Речь идет о гражданах рф, которые имели право только на временные паспорта или проездные документы (лессе-пассе), тогда как для получения постоянного паспорта они должны были проживать в пределах границ Государства Израиль. А по факту они приезжали на пару дней, без намерения оставаться в стране.

Согласно подозрению, израильские загранпаспорта им были нужны для того, чтобы было легче летать из страны в страну, используя израильский паспорт вместо российского.

Сегодня после ареста подозреваемых, расследование перешло в открытую фазу.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 13 декабря, в Хайфе был задержан сотрудниками полиции российский турист. Его подозревают в ограблении магазина оптики.