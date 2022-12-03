Тренер Маккаби Тель-Авив: Болезненная потеря, результат нашей наивности

Тренер баскетбольной команды «Маккаби Тель-Авив» Одед Катташ прокомментировал неудачную серию игр.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Недавно «желтые» уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 98:89 в 11-м туре Евролиги. «Маккаби Тель-Авив» вновь не одержали победы в этом межсезонье, несмотря на прекрасную игру Лоренцо Брауна.

Как и в других выездных играх этого сезона в Евролиге, игра в Мюнхене также началась неуверенно и со слабой защитой со стороны «Маккаби», благодаря чему выйти на ранний двузначный отрыв, на пути к 50 очкам к перерыву. Главный тренер искал игроков, которые возьмут на себя командование атакой и восполнят пробелы, из-за отсутствия Дарона Хиллиарда и Уэйда Болдуина.

Лишь Лоренцо Браун и Джейлен Адамс (20 очков) продемонстрировали свою лучшую игру в карьере в Евролиге. Остальные игроки не смогли активизироваться и предотвратить выездной счет 5:0.

«Болезненное поражение. Мы были там много минут, мы оставались, мы боролись, но чтобы выигрывать выездные матчи, нужно делать это с гораздо лучшей защитой. Мы проиграли эту игру в обороне. Мы пытались делать всевозможные замены и опробовали всевозможные методы защиты, в конце концов все сводилось к индивидуальным способностям и защите один на один. Я думаю, что мы были немного наивны. Мы не смогли закончить работу и отдали им много очков. Нам нужно быть менее наивными, более сосредоточенными и продолжать совершенствоваться в этом аспекте…Я думаю, это результат нашей наивности», – поделился Катташ.

Тренер добавил, что его не беспокоят слухи о туманном будущем на этой должности. Он пытается контролировать игру и вывести «Маккаби Тель-Авив» на вершину.

По словам Адамса, команда могла «сделать несколько ходов, чтобы вернуться в игру», но баскетболисты недостаточно сосредоточились на защите. В случае удачной игры в защите, по мнению спортсмена, игра могла сложиться совершенно иным образом.

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