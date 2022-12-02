Кадры с душераздирающей реакцией Луиса Суареса на гол Южной Кореи стали вирусными в сети

21:44, Сегодня
Спорт
футбол мяч фото
Фото: canva.com

Поздний гол Южной Кореи на чемпионате мира выбил Уругвай с турнира.

Луис Суарес следил за табло, как и все остальные, во время матча Уругвая против Ганы — финального матча группового этапа чемпионата мира.

И то, что он увидел, вызвало душераздирающую реакцию у него и других поклонников из его страны.

Южная Корея забила невероятный гол в штрафное время, тем самым победила Португалию и вывела ее в плей-офф. А Уругвай был отправлен домой.

Суарес был заснят на камеру, когда узнал, что Южная Корея забила гол, и ошеломленно положил руки на голову.

Кадры с разочарованным футболистом собрали сотни тысяч лайков на многих аккаунтах, освещавших матч.

Ранее Курсор писал, что Южная Корея сенсационно одолела Португалию на ЧМ-2022.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.