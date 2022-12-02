Кадры с душераздирающей реакцией Луиса Суареса на гол Южной Кореи стали вирусными в сети

Поздний гол Южной Кореи на чемпионате мира выбил Уругвай с турнира.

Луис Суарес следил за табло, как и все остальные, во время матча Уругвая против Ганы — финального матча группового этапа чемпионата мира.

И то, что он увидел, вызвало душераздирающую реакцию у него и других поклонников из его страны.

LUIS SUAREZ AFTER SEEING THAT SOUTH KOREA SCORED! AS IT STANDS, URUGUAY ARE ELIMINATED. pic.twitter.com/rRvkP5CGTr — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

Южная Корея забила невероятный гол в штрафное время, тем самым победила Португалию и вывела ее в плей-офф. А Уругвай был отправлен домой.

Son saved his country, Ghana somehow still got their revenge by taking Uruguay down with them, and Suarez in TEARS — so happy because football won today!! pic.twitter.com/3wGwrBn8Nf — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) December 2, 2022

Суарес был заснят на камеру, когда узнал, что Южная Корея забила гол, и ошеломленно положил руки на голову.

SUAREZ CAN BARELY WATCH! pic.twitter.com/XoWjISN8eP — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

Ghana fans can take some comfort in the fact Luis Suárez is going out with them pic.twitter.com/c6R3uifcyS — FootballJOE (@FootballJOE) December 2, 2022

Кадры с разочарованным футболистом собрали сотни тысяч лайков на многих аккаунтах, освещавших матч.

Ранее Курсор писал, что Южная Корея сенсационно одолела Португалию на ЧМ-2022.