Кадры с душераздирающей реакцией Луиса Суареса на гол Южной Кореи стали вирусными в сети

Луис Суарес следил за табло, как и все остальные, во время матча Уругвая против Ганы — финального матча группового этапа чемпионата мира.
И то, что он увидел, вызвало душераздирающую реакцию у него и других поклонников из его страны.
Южная Корея забила невероятный гол в штрафное время, тем самым победила Португалию и вывела ее в плей-офф. А Уругвай был отправлен домой.
Суарес был заснят на камеру, когда узнал, что Южная Корея забила гол, и ошеломленно положил руки на голову.
Кадры с разочарованным футболистом собрали сотни тысяч лайков на многих аккаунтах, освещавших матч.
Ранее Курсор писал, что Южная Корея сенсационно одолела Португалию на ЧМ-2022.