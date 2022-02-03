Треть учеников в каждом классе будут инфицированы Covid-19 — исследование

Группа исследователей из Техниона и госпиталя Рамбам в среду опубликовала модель новой схемы карантина в израильской системе образования.
Об этом сообщает Israel National News.
Исследователи заявили, что треть учеников в каждом классе будут инфицированы COVID-19 в соответствии с текущим планом, который включает два теста на COVID-19 в неделю. Модель была представлена исследователям на конференции Израильского национального института исследований политики здравоохранения.
Согласно модели, в формате двух тестов в неделю будут пропущены случаи и заражены 30% учеников в каждом классе.
Исследователи заявили, что если добавить дополнительный тест в неделю и проводить три теста в неделю, заболеваемость в каждом классе снизится до 20%. Они добавили, что выполнение теста каждый день снизит уровень заражения в каждом классе до 10%.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые рассказали, как можно облегчить постковидный синдром.
Также читайте о том, что стало известно, сколько времени переболевший COVID-19 все еще заражает других.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.