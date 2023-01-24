«Тревожные» данные: сколько израильских водителей засыпали за рулем

Согласно новому опросу, проведенному в этом месяце некоммерческой организацией Or Yarok, Ассоциацией безопасного вождения в Израиле, около 27 процентов израильских водителей признались, что засыпали за рулем хотя бы один раз за последние 12 месяцев.

Об этом пишет Jpost.

В организации отметили «тревожный рост» доли израильских водителей, которые неожиданно засыпали за рулем транспортного средства. Анализ собранных данных показал, что мужчины чаще импровизировано вздремнули в машине, чем женщины.

32 процента мужчин, принявших участие в опросе, заявили, что засыпали за рулем хотя бы раз в этом году, по сравнению с примерно каждой пятой женщиной (21 процент).

В арабском секторе зафиксирован самый высокий процент уставших водителей по сравнению с любым другим сектором — 31 процент, что выше, чем в среднем по Израилю.

«Усталость может повлиять на вашу способность управлять автомобилем и реагировать на то, что происходит на дороге», — сказал генеральный директор Or Yarok Янив Яаков в ответ на результаты опроса.

По его словам, есть два типа израильских водителей, которые больше всего рискуют заснуть за рулем — молодые израильтяне и профессиональные водители.

«Молодые люди, которые водят машину в основном в ночное время, и профессиональные водители, проводящие за рулем большую часть дня, более подвержены усталости и, следовательно, с большей вероятностью попадают в аварии», — предположил директор организации.

Кроме того, глава Or Yarok призвал соответствующие израильские власти ускорить переход от старых аналоговых тахографов, используемых в большегрузных транспортных средствах, к более новым цифровым тахографам, чтобы обеспечить надежную регистрацию скорости транспортных средств на расстоянии в случае аварии.

«Курсор» писал ранее, что ремонт машины часто влетает в копеечку для водителей. Чинить авто придется еще чаще, если у владельцев этих передвижных средств есть вредные привычки.