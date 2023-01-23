Названы семь вредных водительских привычек, которые «убивают» авто

Ремонт машины часто влетает в копеечку для водителей. Часто сами драйверы «благодаря» своим привычкам усугубляют проблему.

Ремонт машины часто влетает в копеечку для водителей. Чинить авто придется еще чаще, если у владельцев этих передвижных средств есть вредные привычки.

Их приводит портал Автотема.

Грязь

Любая грязь, как и дорожные реагенты на кузове, способна в разы ускорять коррозию. Поэтому следует по возможности объезжать ее.

Краткие поездки

Если есть возможность прогуляться, то лучше пройтись к тому же магазину пешком, чем лишний раз использовать машину. Лучше оставить ее для более существенных целей.

Высокие обороты

Длительная езда тоже может быть вредна — если на больших оборотах. Узлы и агрегаты портятся, а ремонт ДВС – один из самых дорогих и сложных.

Неправильное давление

Следует регулярно проверять давление в колесах, чтобы оно было в норме, как написано в руководстве эксплуатации.

Рука на рычаге

Самая распространенная привычка водителей – рука на рычаге. Коробка передач страдает как механическая, так и автомат.

Нога на педали

За ногой на сцеплении нужно особо следить, потому что можно не заметить, как постепенно увеличивается давление на педаль, таким образом она изнашивается куда быстрее.

Масло

Также нужно следить за уровнем смазки еженедельно и доливать если нужно. Иначе нехватка жидкости приведет к быстрой поломке.

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Также Курсор писал о пяти самых вредных привычек водителей.