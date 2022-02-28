Троим полицейским предъявлено обвинение в нападении на израильтянина

Департамент полицейских расследований (PID) подал обвинительный акт в магистратский суд Иерусалима в отношении детектива Шая Эзры Элиягу и детектива Йотама Гаргира за нападение на мирное лицо в январе прошлого года в районе Геула в Иерусалиме. Кроме того, их командиру было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудия за составление ложного отчета о произошедшем инциденте.

Согласно обвинительному акту, составленному адвокатом Шакедом Даханом, в начале января в районе Геула в Иерусалиме прошла демонстрация ультраортодоксальной общественности. Во время акции протеста, на небольшом расстоянии, Хаим Мизрахи вышел из магазина, где он работал.

Через несколько мгновений к месту акции протеста подъехала полицейская машина без опознавательных знаков, за рулем которой находился полицейский под прикрытием с женщиной-полицейским под прикрытием на пассажирском сиденье. Оба были одеты в штатское, без каких-либо опознавательных знаков, указывающих на то, что они дежурные сотрудники полиции. Из-за пробки на улице водитель полиции объехал колонну машин перед собой и врезался в другой автомобиль, застрявший в пробке.

Мизрахи заметил столкновение и подошел к полицейской машине без опознавательных знаков. В ответ детектив вышел из машины и сказал Мизрахи, что это полицейская машина.

Мизрахи начал уходить, выразив при этом недовольство поведением детектива. Увидев это, детектив остановил свою машину, выпрыгнул, подошел к Мизрахи и начал нападать на него, в том числе пытался задушить его, а также ударил кулаком по голове, чтобы «преподать ему урок».

Другие полицейские, заметившие происходящее, в том числе второй детектив, подошли к месту происшествия и помогли первому детективу затащить Мизрахи на заднее сиденье машины. Во время поездки, хотя Мизрахи уже был в наручниках, детектив несколько раз ударил его кулаком по затылку, в то время как Мизрахи кричал и протестовал, что он не сделал ничего плохого. Когда они прибыли в полицейский участок, детектив снова ударил его в спину, когда он вел Мизрахи в камеру.

Основываясь в первую очередь на отчете старшего офицера, большая часть которого была ложной, Мизрахи был допрошен в полицейском участке и задержан там на ночь. На следующий день, когда он предстал перед судьей, суд распорядился о его немедленном и безусловном освобождении после ознакомления с документацией о событиях, произошедших накануне. Судья резко раскритиковал полицию и распорядился направить дело в PID для расследования.

Согласно обвинительному акту, двум подсудимым инкриминируется нападение, а командиру — воспрепятствование правосудия.

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