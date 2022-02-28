Израильским журналистам рассказали, кто Владимир Путин на самом деле

Украинцы еще в 2014 году придумали смешную песню о президенте Российской Федерации Владимире Путине. И вот израильским журналистам решили рассказать о ней.

В сети появилось забавное видео, на котором израильских журналистов, ведущих репортаж на иврите, научили новому слову. Так, им рассказали, кем на самом деле является глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

«Израильские журналисты продолжают изучать новые термины», — написали администраторы канала.

Ранее наш сайт писал, что Путин начал угрожать ядерным оружием.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Путин заявил, что Россия готова к переговорам только на территории Беларуси.

Еще Курсор сообщал, что военный обозреватель назвал признаки того, что Путин проигрывает.

Путин хочет договориться с украинскими военными.

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