ЦАХАЛ атаковал незаконную военную инфраструктуру Сирии на горе Хермон - подробности

Решение было принято военными после того, как разведка обнаружила подозрительную активность в этом районе.

Военные ЦАХАЛа нанесли танковый удар по военной инфраструктуре на горе Хермон, недалеко от линии размежевания 1974 года, которую Сирия незаконно построила, нарушив соглашение о размежевании.

Об этом пишет "Детали".

Атака была совершена после обнаружения разведкой ЦАХАЛа двух незаконно построенных временных сооружений сирийской армией в районе безопасности и подозрительной активности вокруг них. Военные предположили, что это могут быть оружейные склады сирийцев.

В своем сообщении ЦАХАЛ заявил, что сирийский режим несет ответственность за все действия на территории Сирии и не позволит нарушать соглашение 1974 года, рассматривая это как нарушение суверенитета Израиля.

Тем временем СМИ пишут, ссылаясь на источники в командовании ЦАХАЛа, что решение о проведении немедленного удара по этим сооружениям было принято для предотвращения их превращения в что-то подобное незаконно построенным «Хизбаллой» палаткам на горе Дов.

Напомним, до этого под сирийским Дамаском прогремели мощные взрывы. В Сирии заявили об атаке беспилотников, в результате которой погибли два террориста группировки "Исламский джихад".

Также мы писали, что 13 сентября прогремели взрывы в районе Тартуса. Тогда Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы". Еще 6 террористов получили ранения.