В Сирии заявили об атаке БПЛА, среди террористов Исламского джихада есть потери

Названо количество погибших боевиков.

Под сирийским Дамаском прогремели мощные взрывы. Сообщается об атаке беспилотников, в результате которой погибли два террориста группировки "Исламский джихад".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Голос Израиля".

"Точечная ликвидация с воздуха в Сирии: 2 террориста Исламского Джихада на мотоциклах были уничтожены под Дамаском в результате атаки беспилотника", - говорится в сообщении.

Власти Сирии пока официальных комментариев не делали. Других подробностей об инциденте СМИ не уточняют.

Напомним, 13 сентября сирийские власти подтвердили взрывы, которые прогремели в районе Тартуса. Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы". Еще 6 террористов получили ранения. Тогда СМИ писали, что якобы Израиль нанес удары по Сирии ракетами "земля-земля", в результате которых были уничтожены пусковые установки ракет большой дальности.

Позже министр обороны Йоав Галант намекнул, что недавно Израиль нанес авиаудары по Сирии. Во время тоста перед Рош ха-Шана с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Форумом Генерального штаба, чиновник упомянул о "доказательстве того, что в Израиле грохот самолетов громче всех остальных фоновых шумов".

До этого Сирия обвинила Израиль в авиаударе по аэропорту в Алеппо. Отмечается, что атака была проведена с целью предотвратить поставку иранского оружия в Сирию и Ливан.