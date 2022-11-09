ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома террориста, убившего Ноа Лазар

В Армии обороны Израиля отметили, что родственники террориста могут попытаться опротестовать это решение в суде.

Сегодня, 9 ноября, Армия обороны Израиля объявила, что начала подготовку к сносу дома палестинского боевика, который открыл огонь по КПП Шуафат и убил военнослужащую ЦАХАЛа, а также ранил охранника.

Об этом сообщает Times of Israel.

Террорист Удай ат-Тамими после инцидента скрылся с места преступления, но был убит 11 дней спустя, при попытке еще одного нападения на КПП в Маале-Адумим.

В Армии обороны Израиля заявили, что дом боевика подлежит сносу, но родственники террориста могут попытаться опротестовать это решение в суде.

Отмечается, что в Израиле регулярно сносят дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак.

Напомним, что 8 октября поступило сообщение о нападении с применением огнестрельного оружия на КПП около лагеря беженцев Шуафат, к северу от Иерусалима. 18-летняя сержант военной полиции Ноа Лазар от полученных ранений скончалась. Был тяжело ранен охранник. Террористическая группировка «Бригады мучеников Аль-Аксы» (ФАТХ) взяла на себя ответственность за теракт.