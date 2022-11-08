ЦАХАЛ расследует смерть заключенного офицера разведки

Авив Кохави поручил комитету во главе с генерал-майором Ницаном Алоном расследовать обстоятельства, приведшие к смерти военнослужащего ЦАХАЛа.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави сформировал комиссию по расследованию смерти офицера ЦАХАЛа.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Офицер служил в разведывательном подразделении Армии обороны Израиля, но был арестован и заключен в тюрьму, поскольку обвинялся в совершении серьезных нарушений безопасности.

Находясь в заключении в военной тюрьме, военнослужащий умер.

Авив Кохави назначил генерал-майора резерва Ницана Алона главой комитета по расследованию. Комитет должен использовать результаты предыдущих комиссий, которые возглавляли бригадный генерал Шаар и генерал Лурия.

Комитет изучит обстоятельства смерти офицера с системным подходом, оценив выводы и уроки, извлеченные из данного события.

Кроме того, комитет рассмотрит статус погибшего как солдата на момент его смерти в военной тюрьме.

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Также редакция сообщала, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.

Напомним, мы писали, что 5 ноября ЦАХАЛ перекрыл дороги в Иудее и Самарии: названа причина. Дороги также были перекрыты в рамках усилий по ограничению передвижения террористических групп.