ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в последние выходные Рамадана

Солдаты ЦАХАЛа готовы к любым попыткам атаки со стороны палестинских арабов в последние выходные месяца Рамадан.

ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в связи с последними выходными Рамадана и в преддверии празднования иранского Дня Иерусалима.

Об этом сообщает News Walla.

Армия обороны Израиля готовится на всех аренах к возможности попытки бросить вызов суверенитету Израиля или нарушить его.

Курсор писал ранее, что ЦАХАЛ задержал пастуха, пересекшего границу с Ливаном. Ливанский пастух без какого-либо законного основания пересек границу Ливана с Израиля, после чего был пойман Армией обороны Израиля. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.