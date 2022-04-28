ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в последние выходные Рамадана

ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в связи с последними выходными Рамадана и в преддверии празднования иранского Дня Иерусалима.
Об этом сообщает News Walla.
Армия обороны Израиля готовится на всех аренах к возможности попытки бросить вызов суверенитету Израиля или нарушить его.
Курсор писал ранее, что ЦАХАЛ задержал пастуха, пересекшего границу с Ливаном. Ливанский пастух без какого-либо законного основания пересек границу Ливана с Израиля, после чего был пойман Армией обороны Израиля. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.
Кроме того, солдат ЦАХАЛа, случайно убивший товарища, осужден за непредумышленное убийство. Солдат Армии обороны Израиля, который в прошлом году случайно застрелил своего товарища на военной базе в Иорданской долине, признан виновным в непредумышленном убийстве.