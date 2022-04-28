ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в последние выходные Рамадана

21:50, 28 апреля 2022
Новости Израиля
Солдаты ЦАХАЛа фото
Фото: Basel Awidat/Flash90

Солдаты ЦАХАЛа готовы к любым попыткам атаки со стороны палестинских арабов в последние выходные месяца Рамадан.

ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности в связи с последними выходными Рамадана и в преддверии празднования иранского Дня Иерусалима.

Об этом сообщает News Walla.

Армия обороны Израиля готовится на всех аренах к возможности попытки бросить вызов суверенитету Израиля или нарушить его.

Курсор писал ранее, что ЦАХАЛ задержал пастуха, пересекшего границу с Ливаном. Ливанский пастух без какого-либо законного основания пересек границу Ливана с Израиля, после чего был пойман Армией обороны Израиля. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.

Кроме того, солдат ЦАХАЛа, случайно убивший товарища, осужден за непредумышленное убийство. Солдат Армии обороны Израиля, который в прошлом году случайно застрелил своего товарища на военной базе в Иорданской долине, признан виновным в непредумышленном убийстве.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Читайте также