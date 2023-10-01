ЦАХАЛ нанес авиаудары возле Дамаска - СМИ

Сообщений о сопутствующем ущербе или жертвах не поступало.

Сообщается, что после полуночи в воскресенье ЦАХАЛ нанес удар по иранской партии оружия недалеко от Дамаска. Речь идет о партии, которая, по предварительным данным, направлялась в Ливан.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Стоит отметить, что об авиаударах первыми написали новостные сайты, связанные с сирийской оппозицией, уточнив, что удары по объектам, принадлежащим сирийской армии и проиранским ополченским группировкам, были нанесены в Аль-Димасе, к западу от Дамаска. Но пока эти сообщения не были подтверждены сирийскими государственными СМИ.

Также нет информации относительно жертв и масштабов ущерба, причиненного предполагаемыми израильскими ударами. На публикациях в социальных сетях запечатлены только сами взрывы, слышимые по всему району, но неясно, были ли они вызваны авиаударами по целям или снарядами сирийской ПВО.

غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع لميليشيات الإيرانية في محيط بلدة الديماس و بريف #دمشق الغربي pic.twitter.com/7kmf0pXsxW — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) September 30, 2023

К слову, израильские военные ранее говорили о том что атакуют поставки оружия, предположительно предназначенные для террористических группировок, главным из которых является ливанская "Хизболла". Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно были нацелены на сирийские системы ПВО. Однако, как правило, ЦАХАЛ не комментирует конкретные удары в Сирии.

Ранее "Курсор" писал о том, что ЦАХАЛ ликвидировал палестинца, забросавшего блокпост коктейлями Молотова. Палестинец пытался подорвать блокпост и нашим военным пришлось открыть ответный огонь.