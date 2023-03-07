ЦАХАЛ направляется в лагерь беженцев Дженин – СМИ назвали цель срочной операции

Крупные силы ЦАХАЛа направляются в лагерь беженцев Дженин. Предполагают, что речь идет о срочном оперативном рейде.

В пресс-службе ЦАХАЛа утверждают, что подробности последуют чуть позже. Ряд СМИ пишут, что целью срочной операции ЦАХАЛа в Дженине стал террорист, убивший рядом с деревней Хавара двух братьев, Гилеля и Игаля Янива.

Также поступают сообщения о 4 ликвидированных террористах, среди которых убийца двух братьев.

Также «Курсор» сообщал, что ШАБАК арестовал четверо жителей Иудеи и Самарии.