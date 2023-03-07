ШАБАК арестовал четверо жителей Иудеи и Самарии: готовились к терактам

ШАБАК задержала четверых студентов-палестинцев, проживающих в Иудее и Самарии, по подозрению в причастности к террористической деятельности, спланированной ХАМАСом в Турции.

Об этом пишет «Іsraelinfo.co.il«.

Один из задержанных, 24-летний Ахмед Махмуд Абу Цалах, был завербован боевиком ХАМАС Иядом Аадином Акара во время учебы в турецком университете. Под руководством Акара Абу Цалах прошел военную подготовку в Турции и Сирии и получил инструкции по производству взрывчатки и подготовке терактов. Встретившись с высокопоставленным членом ХАМАСа в Турции, Абу Цалах получил финансовую и оружейную поддержку и был поручен набрать еще нескольких членов в ячейку.

После допроса Абу Цалаха были задержаны его соученики — Ойс Махмуд Абу Цалах, Цалах Махмуд Абу Цалах и Хасин Пуаз Акара. Ойс и Хасин также прошли военную подготовку в секторе Газа и собирались совершить несколько терактов, включая взрыв бомбы. Ранее они уже участвовали в столкновениях с полицией в районе мечети Аль-Акса. Детали ареста и планируемых терактов не разглашаются.

Напомним, ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне. Операция по задержанию подозреваемых была проведена ЦАХАЛом в сотрудничестве с ШАБАКом и пограничной полицией. Один из преступников пытался сбежать, но силовикам удалось его задержать. При этом, пытавшийся совершить побег террорист получил ранение.

До этого силовики арестовали 8 боевиков, устроивших теракты в Биньямине и Эфраиме. При задержании у преступников конфисковали оружие, которым они совершали теракты против израильтян. Все арестованные переданы для проведения расследования ШАБАКом.