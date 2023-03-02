ЦАХАЛ нарушил международное право во время рейда в Шхеме — NYT

В ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме 22 февраля израильские военнослужащие производили точные выстрелы по невооруженным палестинцам, которые не представляли для них угрозы.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Так, журналисты провели анализ видеоматериалов и геолокации, во время которого якобы обнаружили нарушения со стороны военных. По данным издания, во время рейда были убиты 11 и ранены порядка 100 палестинцев.

По информации источников в ЦАХАЛе, рейд в Шхеме был начат экстренно в светлое время суток после получения оперативной информации о трех боевиках террористической группировки «Львиное логово», находившихся в этом районе. Из-за возможности того, что боевики могут скрыться, было принято решение не терять времени.

Тем не менее, по данным американских журналистов, 8 из 11 убитых палестинцев были застрелены в разных местах на значительном расстоянии от дома, где, предположительно, находились боевики. Каждый смертельный выстрел был точно определен журналистами и занесен на карту.

В одной из ситуаций, солдаты открыли огонь по убегающему палестинцу и его товарищу, который пытался помочь ему. По первому из них стрельба началась после того, как он попытался бросить петарду в сторону израильского боевого машины. Официальный представитель Израильской оборонной армии сообщил журналистам, что инцидент находится в процессе расследования.

В другом случае, группа палестинцев, собравшихся во дворе больницы в городе Шхем, подверглась огневому нападению, в результате чего погибли 65-летний мужчина и 16-летний подросток. Нападение произошло после того, как боевик ворвался во двор и начал стрелять по транспортному средству израильской армии, которое покидало место происшествия.

Экс-сотрудник юридической службы Пентагона, Сара Харрисон, заявила The New York Times, что видеозаписи таких инцидентов должны заставить американскую администрацию пересмотреть свою позицию относительно поставок оружия Израильской оборонной армии, поскольку они свидетельствуют о нарушениях международного права.

Напомним, в США осудили насилие в Иудее и Самарии, призывая к деэскалации. В Госдепартаменте призыва «немедленно снизить напряженность на словах и на деле» после нападения в Хаваре и последовавших за этим столкновений.