США осуждают насилие в Иудее и Самарии, призывая к деэскалации

Представитель Госдепартамента призывает «немедленно снизить напряженность на словах и на деле» после нападения в Хаваре и последовавших за этим столкновений.

США в воскресенье осудили теракт в Хаваре, в результате которого были убиты братья из Хар-Брача, а также осудили то, что они назвали «насилием со стороны поселенцев», вспыхнувшим после нападения.

Об этом сообщает INN.

«Мы осуждаем сегодняшнее насилие на территории Иудеи и Самарии, в том числе террористический акт, в результате которого погибли два израильтянина, и насилие со стороны поселенцев, в результате которого один палестинец был убит, более 100 человек получили ранения, а также уничтожено большое количество имущества», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Эти события подчеркивают необходимость немедленной деэскалации напряженности на словах и на деле. США будут продолжать работать с израильтянами, палестинцами и нашими региональными партнерами для восстановления спокойствия», — добавил он.

Силам безопасности в воскресенье вечером удалось успокоить ситуацию в Хаваре , где после нападения вспыхнули столкновения между еврейскими жителями и палестинскими арабами.

Как сообщал Курсор, стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

До этого мы писали о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Ранее Курсор информировал о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом.