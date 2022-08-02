ЦАХАЛ обновил список перекрытых дорог на юге страны

Армия Израиля опубликовала список трасс в районах, прилегающих к Сектору Газа, которые сейчас заблокированы для движения.

Сегодня, 2 августа, ЦАХАЛ обновил список перекрытых трас в районе Сектора Газа. Закрытие движение транспорта стало необходимой мерой безопасности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что движение автомобильного транспорта ограничено на дороге 232, на участке между Мефласим и Саадом.

Перекрыты также участки шоссе 242 и 2410, которые находятся к западу от дороги 232.

Закрыты трасса 4 от перекрестка Зиким до подъездной дороги к перекрестку Эрез и дорога 34 от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам.

Было принято решение об открытии дороги для движения транспорта на участке между Саадом и Керем-Шалом, однако военные власти подчеркивают, что жители всех населенных пунктов в этом районе могут пользоваться вспомогательными путями, за исключением населенного пункта Керем-Шалом и кибуца Нахаль-Оз.

Такие меры предосторожности стали необходимостью после ареста в Дженине высокопоставленного члена «Палестинского исламского джихада». После этого террористическая организация объявила высокий уровень боеготовности и пообещала возмездие. Военные отмечают, что существует угроза ракетных ударов.

«Курсор» писал ранее, что во время операции «Страж стен» ЦАХАЛ разбомбил здание в Газе, в котором находились люди, охранявшие солдат, и один из оперативников погиб при взрыве.