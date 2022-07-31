ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты

Согласно сообщению, во время операции «Страж стен» ЦАХАЛ разбомбил здание в Газе, в котором находились люди, охранявшие солдат, и один из оперативников погиб при взрыве.

Пресс-секретарь военного подразделения террористической организации ХАМАС Абу Убайда опубликовал объявление, связанное с убитыми солдатами ЦАХАЛа Ороном Шаулем и Хадаром Голдином, тела которых удерживаются ХАМАСом в качестве разменной монеты для возможного обмена на террористов, находящихся в израильских тюрьмах.

«Ваше правительство лжет», — добавляется в объявлении, пытаясь вызвать недоумение относительно судьбы двух солдат и хода переговоров между израильским правительством и ХАМАСом. Это не первый раз, когда ХАМАС пытается создать впечатление, что два солдата все еще живы, в основном для того, чтобы получить лучшую сделку при обмене их на арабских заключенных, удерживаемых Израилем.

В ответ израильские официальные лица заявили, что «ХАМАС лжет».

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