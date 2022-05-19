ЦАХАЛ отработает защиту автомагистралей от беспорядков на случай возможной войны

Силы ЦАХАЛа в рамках текущих учений проводят имитацию различных сценариев, в том числе защиту автомобильных дорог на случай беспорядков со стороны этнических общин.

Армия обороны Израиля проведет учения по охране автомобильных дорог страны в условиях имитации войны, чтобы обеспечить безопасность передвижения военных колонн после предупреждений о повторении этнического насилия, вспыхнувшего по всей стране во время прошлогодней войны в Газе.

Военные чиновники предупреждают, что беспорядки могут помешать колоннам, направляющимся к границе, и опасаются подобного сценария в случае потенциального конфликта.

Уходящий в отставку начальник Управления технологий и логистики заявил в ноябре, что он «действительно обеспокоен» тем, что беспорядки в арабских и этнически смешанных общинах, подобные тем, что произошли в мае прошлого года, имеют «значительный потенциал для задержки возможности маневрирования войск ЦАХАЛа»

«[Мы] узнали и сделали выводы за прошедший год из операции «Хранитель стен», которые теперь отражены в учениях», — говорит генерал-майор Ури Гордон, глава Командования тыла ЦАХАЛа.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ проведет учения по отражению нападения на ядерные объекты. Масштабные учения израильских военно-воздушных сил, имитирующие действия по атаке на иранские ядерные объекты и в случае ответного удара, пройдут с 29 мая над Средиземным морем.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. Армия обороны Израиля начала внезапные учения для проверки готовности морской пехоты, будет слышно эхо взрывов.