ЦАХАЛ проведет учения по отражению нападения на ядерные объекты

Масштабные учения израильских военно-воздушных сил, имитирующие действия по атаке на иранские ядерные объекты и в случае ответного удара, пройдут с 29 мая над Средиземным морем.

Израильские военные силы сообщили о планах провести масштабные учения для отработки действий при возможной атаке на иранские ядерные объекты и отражению ответной атаки.

Учения военно-воздушных сил запланированы в рамках учений «Огненные колесницы» над Средиземным морем. Будет смоделирован региональный конфликт с участием многих фронтов, включая террористическую группировку Хизбалла на севере Израиля.

Разрабатываются действия Армии обороны Израиля по иранским объектам и после них меры при ответных ударах Ирана и союзников.

В учениях будут задействованы самолеты-заправщики ВВС США. Такие учения станут первым опытом в сотрудничестве США и Израиля и станут посланием Ирану.

Беспрецедентные учения направлены на разработку надежных военных действий против Ирана, которые актуальны в случае провала венских переговоров по возобновлению ядерной сделки.

Власти США заявили, что решение экс-президента Трампа в одностороннем порядке отказаться от сделки подстегнуло ядерные разработки Ирана, поскольку он перестал выполнять свои обязательства.

Ранее «Курсор» писал, что ЦАХАЛ задержал 14 подозреваемых в терроризме вчера вечером. Вчера вечером силы безопасности работали в ряде центров на территории Иудеи и Самарии, арестовывая разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в деревнях Аль-Хадер, Тель, Дейр-Истия, Звуба и Аль-Ямун.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. Армия обороны Израиля начала внезапные учения для проверки готовности морской пехоты, будет слышно эхо взрывов.