ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел из Газы

В ответ на запуски в четверг ракет из Газы ЦАХАЛ атаковал комплекс по разработке и производству ракет, принадлежащий ХАМАСу.

Истребители ЦАХАЛа ночью в четверг нанесли удар по подземному военному объекту в Газе, принадлежащему террористической организации ХАМАС.

Удар был нанесен после запуска ракет из сектора Газа по Израилю в четверг вечером. Этот ракетный обстрел был проведен «Исламским джихадом» после ликвидации в Дженине одного из его террористов, Фарука Саламеха, в четверг днем.

«Армия обороны Израиля возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности против Израиля», — заявили в ЦАХАЛе.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа сообщается: «Этот удар значительно помешает попыткам террористической организации ХАМАС активизировать ракеты и вооружить их».

В четверг вечером, после трех месяцев тишины, в израильских общинах у границы с сектором Газа зазвучали красные сирены.

В ЦАХАЛе сообщили, что сирены были зарегистрированы в городах Нирим, Эйн-ха-Шлоша и Киссуфим, расположенных недалеко от границы с Газой в западной части Негева.

Одна ракета была выпущена в этом районе и была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Никто из людей не пострадал. Кроме того, на территории Газы было еще три неудачных пуска ракет.

Ранее Курсор сообщал, что на юге Израиля звучит воздушная тревога: сообщают о запуске трех ракет.