На юге Израиля звучит воздушная тревога: сообщают о запуске трех ракет

Сегодня вечером, 3 ноября, в населенных пунктах на севере Израиля, граничащих с сектором Газа, зазвучал сигнал воздушной тревоги. Ракеты были запущены в сторону Отеф Аза.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Есть информация, что террористы выпустили из Газы три ракеты, согласно израильским очевидцам две перелетели границу и одна из них была перехвачена системой «Железный купол». В социальной сети пишут, что ракетный обстрел может быть связан с объявлением результатов выборов.

Telegram-канал «Израильские трудовыебудни» пишет, что ответственность за запуск ракет по территории Израиля взял «Исламский Джихад». По информации этого источника, ракеты были выпущены в ответ на сегодняшнюю ликвидацию солдатами ЦАХАЛа их боевика в Дженине.

Подробности инцидента выясняются. В пресс-службу ЦАХАЛа сообщили, что начата проверка причин срабатывания системы.