ЦАХАЛ пересмотрит ограничительные меры в районах, граничащих с Газой

Несмотря на перемирие между Израилем и «Исламским джихадом», ограничения в районах, граничащих с сектором Газа, остаются пока в силе, но могут быть пересмотрены в ближайшие часы.

Вчера ночью, 7 августа, между Израилем и террористической группировкой «Исламский джихад» был установлен режим прекращения огня. Однако на юге страны продолжают действовать ограничения. Сегодня ЦАХАЛ должен провести оценку ситуации, после чего инструкции могут измениться.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Несмотря на то, что перемирие между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» держится всю ночь, ограничения все еще остаются в силе. Это означает, что образовательные учреждения в городах, граничащих с сектором Газа останутся закрытыми, собрания будут в значительной степени запрещены, а жителям по-прежнему необходимо оставаться вблизи бомбоубежищ.

Более слабые ограничения действуют для части северного Негева и части региона Лахиш. Официально ограничительные меры продляться до 18:00 понедельника, но они могут быть отменены раньше, после того, как ЦАХАЛ проведет оценку необходимости специальных инструкций по безопасности в районах на границе с Газой.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа 2022 года ЦАХАЛ начал военную операцию под названием «Рассвет». За три дня, сколько продлились боевые действия, из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.