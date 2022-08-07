Операция «Рассвет»: во сколько Израилю обошлись три дня боевых действий

Армия обороны Израиля начала военную операцию «Рассвет» против террористической организации «Исламский джихад» и три дня боевых действий обошлись государству в круглую сумму.

В связи с возобновлением ракетных ударов со стороны сектора Газа, в Израиле 5 августа начата военная операция «Рассвет». За три дня, сколько ведутся боевые действия, из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

Такая сумма была потрачена на мобилизацию 25 тысяч резервистов, использование боеприпасов, работу авиации, а также использование беспилотных летальных аппаратов и сверхточных управляемых ракет.

Известно, что в мае 2021 года, когда ЦАХАЛ проводил операцию «Страж стен» в секторе Газа, один день войны оценивался примерно в 120 миллионов шекелей. Но сейчас цена выросла из-за инфляции и массового призыва резервистов. Теперь стоимость одного дня боевых действия составляет где-то 150-160 миллионов шекелей. И к этой цифре могут добавиться еще несколько десятков миллионов, которые будут потрачены на увеличение сил полиции и МАГАВА в нескольких районах.

«Курсор» писал ранее, что Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по месту запуска ракет «Исламского джихада» в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ракеты оттуда запускали утром 7 августа.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ сообщил о результатах и успехах операции против Исламского джихада «Рассвет». Уничтожены главные лидеры джихада.