ЦАХАЛ предотвратил на границе с Иорданией контрабанду оружия

Силы Армии обороны Израиля и военнослужащие пограничной полиции (МАГАВ) во время патрулирования границы вдоль Иорданской долины задержали четверых человек, у которых было длинноствольное оружие.

Об этом сообщает издание «Детали».

В пресс-службе сообщили, что солдаты увидели, как к границе Израиля со стороны Иорданской территории приближается четверо человек. Бойцы ЦАХАЛа были подняты по тревоге и совместно с пограничниками они задержали подозреваемых, у которых было восемь единиц огнестрельного оружия Shotgun.

После конфискации оружия, военнослужащие заметили еще одного подозреваемого, которого также задержали и передали в органы безопасности. Сейчас идет расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанду наркотиков на сумму около 9 миллионов шекелей через египетскую границу. В результате операции было изъято около 70 килограммов кокаина и гашиша.

Еще мы писали, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Напомним, что Армия обороны Израиля и израильская полиция предотвратили контрабанду 13 единиц оружия в районе Арава на юге Израиля после проведенного в последние месяцы тайного расследования.